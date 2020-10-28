لجنة الانضباط تغرم فيتوريا ولاعبي النصر وجوفينكو

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء عن مجموعة من العقوبات بعد الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقررت لجنة الانضباط تغريم الإيطالي سيباستيان جوفينكو لاعب الهلال، مبلغ 10 آلاف ريال، بعد الإدلاء بتصريح تضمن إساءة إعلامية تجاه مسؤولي المباراة أمام أبها.

وغرمت اللجنة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر بقيمة 30 ألف ريال، بالإضافة إلى لاعبي الفريق عبدالمجيد الصليهم وعلي الحسن مبلغ 20 ألف ريال لكل منهما، لغيابهما عن المقابلة الإعلامية بعد نهاية مباراة فريقهم أمام التعاون.

وفُرضت غرامة على النيجيري ستانلي أوهاوتشي لاعب فريق القادسية بمبلغ 10 آلاف ريال، إضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء التي حصل عليها خلال لقاء فريقه مع ضمك بعد استخدامه اللعب العنيف، وألزمت لاعب فريق التعاون ريان الموسى، بدفع 10 آلاف ريال، بعد استخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب النصر.