يونايتد: يمكننا استضافة قرابة 24 ألف مشجع بأمان

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه يمكنه استضافة 23 و500 متفرج في أولد ترافورد مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كوفيد-19.

وتقام مباريات الدوري الممتاز بدون جماهير منذ يونيو الماضي بعد توقف دام ثلاثة شهور بسبب الجائحة، وكانت اخر مباراة أقيمت في أولد ترافورد بحضور الجمهور، فوز يونايتد 2-صفر على جاره وغريمه مانشستر سيتي في مباراة قمة في مارس الماضي.

وكانت الحكومة تأمل في السماح بعودة محدودة للجماهير من أكتوبر الحالي، لكن بوريس جونسون رئيس الوزراء علق هذه الخطط الشهر الماضي مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس.

وقالت كوليت روش رئيسة العمليات في يونايتد لشبكة سكاي سبورتس "قضينا نحو شهرين من العمل على الإرشادات الحكومية.. للتأكد من

إمكانية السماح لنحو 23500 متفرج بالحضور للاستاد بأمان مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي. "من المدهش تماما أن نرى الناس يتجمعون للجلوس في أماكن اخرى مثل طائرة أو مطعم، أو حتى دار عرض سينمائي لمشاهدة مبارياة كرة القدم عندما توجد خطط وعملية جاهزة لإقامة المباريات في الملاعب بأمان".

وحث إد وووارد نائب الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد الحكومة على السماح للجماهير بالعودة للملاعب، معبرا عن إحباطه بسبب التناقضات الحكومية في قيود كوفيد-19.

وأعلن يونايتد عن خسارة سنوية صافية قدرها 23.2 مليون جنيه استرليني، وقال النادي أيضا إنه خسر 70 مليون استرليني من إيراداته في العام حتى نهاية يونيو بسبب قيود فيروس كورونا.