الأضواء "مسلطة" على بنزيمة وفينيسيوس قبل مواجهة هويسكا

كشف كريم بنزيمة دون قصد مؤخرا عن رأيه في شريكه المهاجم فينيسيوس جونيور وسيأمل الثنائي الآن في توحيد الصف عندما يلتقي ريال مدريد مع هويسكا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وأظهر برنامج تيليفوت على التلفزيون الفرنسي بنزيمة يتحدث إلى المدافع فيرلان ميندي عن فينيسيوس بين الشوطين في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ في دوري الأبطال يوم الثلاثاء.

وفي الوقت الذي كان يقف فيه فينيسيوس على بعد أمتار قليلة في النفق المؤدي لغرف الملابس همس بنزيمة لمواطنه ميندي بالفرنسية قائلا "لا تمرر له. إنه يلعب ضدنا" منتقدا أداء شريكه في الهجوم في الشوط الأول بعد أن تأخر فريقه 1-صفر.

ولم يرد بنزيمة على هذا المقطع لكنه أعاد نشر تغريدة على تويتر لوكيل أعماله السابق كريم الجزيري ينتقد فيها برنامج تيليفوت ويصفه بأنه "يبحث بطريقة غير شريفة عن الإثارة".

ويلعب ميندي وفينيسيوس جهة اليسار لكن المدافع لم يتعاون جيدا مع الجناح البرازيلي بعد حديث بنزيمة ومرر له الكرة ثلاث مرات فقط في الشوط الثاني.

وتأخر ريال مدريد بعدها 2-صفر لكنه تعادل في النهاية بفضل هدفي بنزيمة وكاسيميرو في الأنفاس الأخيرة رغم أن النتيجة أخفت بالكاد أداء باهتا آخر بعد أن بدأ الفريق يستعيد عافيته بفوز كبير 3-1 مطلع الأسبوع على برشلونة.

ومن بين أسباب تذبذب مستوى ريال مدريد هذا الموسم تراجع أداء مهاجميه. وسجل بنزيمة 27 هدفا في كل المسابقات الموسم الماضي لكنه هز الشباك مرتين فقط هذا الموسم.

وسجل فينيسيوس خمسة أهداف فقط الموسم الماضي ورغم التوقعات بأنه سيتفوق على هذا الرقم في الموسم الحالي، حيث سجل بالفعل ثلاثة

أهداف حتى الآن، فإنه يتوتر كثيرا في منطقة الجزاء. وأيضا كما شرح بنزيمة لزميله ميندي فإن فينيسيوس يبدو مختلفا عن بقية زملائه.

وسيسعى المدرب زين الدين زيدان بلا ريب لتبديد أي مشاعر سلبية بين الثنائي الهجومي وربما يمنح إيدن هازارد أول مشاركة أساسية هذا الموسم في الدوري بعد عودة اللاعب البلجيكي من إصابة عضلية ليشارك بديلا أمام مونشنغلادباخ.

ويحتل ريال المركز الثاني في الدوري الإسباني متأخرا بنقطة واحدة عن ريال سوسيداد المتصدر والذي يحل ضيفا على سيلتا فيغو يوم الأحد.

ويحتل برشلونة المركز 12 لكنه استعاد ثقته بنفسه بعد الهزيمة في مباراة قمة إسبانيا بالفوز على يوفنتوس 2-صفر يوم الأربعاء بعد أداء وصفه المدرب رونالد كومان بأنه الأفضل لبرشلونة هذا الموسم.

وسيلعب برشلونة مع مضيفه ألافيس ويسعى لتحقيق أول انتصار في الدوري في أربع مباريات بينما يلعب أتليتيكو مدريد، وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في المسابقة، في ضيافة أوساسونا.