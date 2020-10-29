الباطن يرفض الخسارة أمام الرائد ويحقق فوزه الأول

حقق الباطن فوزه الأول بعدما قلب الطاولة أمام ضيفه الرائد بانتصاره 2-1، في المواجهة التي أقيمت على ملعبه بحفر الباطن، بافتتاح المرحلة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتاج الرائد دقيقتين فقط حتى تمكن مهاجمه المغربي كريم البركاوي من افتتاح التسجيل بعدما حول عرضية زميله عقيل بلغيث بقدمه في شباك الباطن.

وفرض الباطن سيطرته وانتظر حتى الدقيقة 39 حينما تمكن مهاجمه البرتغالي فابيو آبرو من تسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله الهولندي بوسف الجبلي لرأسه لتستقر في شباك الحارس الجزائري عز الدين الدوخة.

وبعد مرور 3 دقائق على انطلاق الشوط الثاني اضطر الرائد لإكمال المباراة بعشرة لاعبين لطرد لاعبه الكاميروني أرناود دجوم لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وفرض الباطن سيطرته في حين اعتمد الرائد على المرتدات والذي كاد من إحداها أن يسجل الهدف الثاني بعدما سنحت فرصة محققة للاعبه عبدالله مجرشي الذي انفرد بمرمى أصحاب الأرض وسدد الكرة خارج الشباك.

وكثّف الباطن هجومه ونجح لاعبه فهد الشمري بتسجيل هدف الفوز لفريقه عند الدقيقة 81 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله يوسف الجبلي ليسدد الكرة قوية لتسكن شباك الرائد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 3 نقاط ليتقدم إلى المركز 11، وبقي الرائد على رصيده السابق 4 نقاط ليبقى في المركز الثامن مؤقتاً.