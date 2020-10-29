تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال أفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الخميس تأجيل مباراة إياب قبل نهائي دوري الأبطال بين الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي، وكذلك المباراة النهائية التي ستجمع الأهلي المصري والفائز من الفريقين إلى أجل غير مسمى.

وقال الكاف عبر حسابه على تويتر "بعد مناقشات مع الأندية وخبراء الكاف بشأن إياب قبل النهائي، تقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء".

وأضاف بيان الكاف "بناء على طلب السلطات المصرية، تأجل موعد المباراة النهائية مع استمرار المناقشات الرسمية لإيجاد أفضل موعد ممكن للمباراة. في هذه المرحلة لا يوجد ما هو مناسب لكافة الأطراف المعنية".

وحسم الزمالك مباراة الذهاب بالفوز 1-صفر في الدار البيضاء الأسبوع الماضي، وكان مقررا أن يستضيف مباراة الإياب يوم الأحد الماضي لكنها تأجلت لمدة أسبوع بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 في صفوف لاعبي الرجاء قبل السفر إلى مصر لخوض المباراة.

وسيلتقي المتأهل من الزمالك والرجاء مع الأهلي، الذي أقصى الوداد البيضاوي المغربي من قبل النهائي، في المباراة النهائية التي تستضيفها مصر.