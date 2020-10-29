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سولشاير يبدي سعادته بالخماسية و"هاتريك" راشفورد

سجل راشفورد ثلاثية

سولشاير يبدي سعادته بالخماسية و"هاتريك" راشفورد

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لندن - د ب أ

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أعرب أولي غونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على لايبزيغ الألماني 5 - صفر أمس الأربعاء في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وقال سولشاير في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقب المباراة: "إن لايبزيغ فريق مذهل، يتميز بالضغط العالي والكثافة، ولكنني أعتقد أننا كنا مذهلين. كان تركيزنا كبيراً، وكان اللاعبون يعلمون أن المباراة ستكون صعبة".

وأضاف: "كل فريق يدخل كل مباراة من أجل الفوز بها. أعتقد أننا نحقق نتائج أفضل عندما نركز على أنفسنا، وهذا ما فعلناه اليوم. أعتقد أن النتيجة مغرية بعض الشيء، ولكن عندما تقدم نفس الأداء الذي قدمناه يمكننا أن نشكل مشاكل لهم".

كما أثنى سولشاير على ماركوس راشفود، الذي سجل ثلاثة أهداف في اللقاء، وقال: "كان ماركوس مذهلا. عمل بكد بعد نزوله أرض الملعب وكان له تأثير رائعا. أي لاعب يأمل في أن يكون له تأثير بعد مشاركته كبديل ، وعندما يكون لديك لاعبون بهذه النوعية في دكة البدلاء يصبح هذا شيئا رائعا لنا".

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