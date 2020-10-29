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فينغر: دوري السوبر الأوروبي سيدمر الدوري الإنجليزي

دوري السوبر الأوروبي سيضم 18 نادياً

فينغر: دوري السوبر الأوروبي سيدمر الدوري الإنجليزي

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باريس - رويترز

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قال أرسين فينغر مدرب أرسنال السابق إن الأندية الكبرى في القارة حريصة على تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، لأنها غير قادرة على التنافس ماليا مع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت تقارير أن مانشستر يونايتد وأرسنال شاركا في مفاوضات لتأسيس البطولة الجديدة لتشمل 18 ناديا من مسابقات الدوري الخمس الكبرى.

ويأمل المؤسسون في انطلاق البطولة في 2022 وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الذي استقال يوم الثلاثاء إن ناديه وافق بالفعل على مقترح بالمشاركة.

لكن فينغر مدير التطوير العالمي في الاتحاد الدولي (الفيفا) قال إن الخطط تهدف للحد من "تفوق" الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف لصحيفة غارديان "حاولت مسابقات الدوري الأخرى تدمير امتيازات الدوري الإنجليزي الممتاز وبالنسبة لهم أفضل وسيلة هي تأسيس الدوري الأوروبي الجديد. "وهذا يعني تدمير الدوري الإنجليزي في الأساس".

ويضمن دوري السوبر مواجهات مستمرة بين الفرق الكبرى في أوروبا لكن فينغر يعتقد أن أكبر المستفيدين هم ملاك الأندية.

وتابع "نحن في فترة يتحكم فيها الملاك بالاستثمارات والهدف الأول هو جمع أكبر قدر من الأموال ودوري السوبر وسيلة لجمع أموال أكثر".

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