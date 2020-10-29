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كومان: برشلونة لعب أفضل مبارياته في الموسم أمام يوفنتوس

سجل ديمبلي وميسي أهداف برشلونة

كومان: برشلونة لعب أفضل مبارياته في الموسم أمام يوفنتوس

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روما - د ب أ

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أكد رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن فريقه قدم أفضل مبارياته هذا الموسم عندما تغلب على يوفنتوس الإيطالي 2 - صفر أمس الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي :"كانت هذه أفضل مباراة لنا طوال الموسم. هذا انتصار كبير أمام فريق أوروبي مهم، وكنا قادرين على لعب كرة القدم التي نحاول فرضها".

وأضاف: "كنت أريد أن نلعب بثلاثة لاعبين في الدفاع، وأن ندفع برجل للأمام ليكون لدينا لاعب إضافي في وسط الملعب. هذا يعني أننا خلقنا العديد من الفرص لتسجيل الأهداف، وبصراحة، أعتقد أنه كان ينبغي علينا أن ننهي المباراة قبل ذلك بوقت كبير".

وأكد كومان: "سعيد للغاية بالأداء الذي قدمناه، وبالنتيجة، وتحديدا بالشخصية التي أظهرها الفريق".

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