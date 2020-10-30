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الفيصلي يعود بالنتيجة ويهزم الوحدة بثنائية

فرحة هدف التعادل

الفيصلي يعود بالنتيجة ويهزم الوحدة بثنائية

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الرياض - فيصل الحربي

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واصل الفيصلي مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الوحدة 2-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، في جولة "رئاسة العشرين"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدّم الوحدة أولاً عند الدقيقة 8 بهدف سجله مهاجمه المالي يوسف نياكاتي الذي تابع تسديدة زميله البرازيلي لويس غوستافو العائدة من الحارس أحمد الكسار ليضع الكرة في الشباك.

وواصل الوحدة هجومه وسنحت لمهاجمه يوسف نياكاتي فرصةً محققة بعد تلقيه عرضية من زميله البرتغالي هيرناني ليحولها برأسه لتجد الحارس أحمد الكسار الذي تصدى لها لتعود للمهاجم لويس غوستافو الذي سددها قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 19 تمكن الرأس أخضري جوليو تافاريس مهاجم الفيصلي من تسجيل هدف التعادل لفريقه بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الهولندي هشام فايق لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الفيصلي هجومه وسيطرته وانتظر حتى الدقيقة 75 والتي شهدت تسجيله الهدف الثاني عن طريق لاعبه عبدالله القحطاني الذي حول عرضية زميله جوليو تافاريس ليسددها نحو المرمى لتصطدم بالبرتغالي هنريكي وتسكن شباك فريقه.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 7 نقاط ليتقدم الى المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن الفتح المتصدر، وبقي الوحدة على رصيده السابق 3 نقاط ليبقى في المركز العاشر مؤقتاً.

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