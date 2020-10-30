  • مباشر
اللغة

تحديد موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء ونهائي الأبطال

مباراة الفريقين ذهابا

تحديد موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء ونهائي الأبطال

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة موعد مباراة الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في إياب الدور قبل النهائي بدوري الأبطال في الرابع من نوفمبر المقبل فيما تقام المباراة النهائية يوم 27 من الشهر نفسه.

وأعلن الاتحاد الأفريقي في بيان عن المواعيد الجديدة بعد التعديل حيث يستضيف الزمالك منافسه الرجاء في استاد القاهرة يوم الأربعاء المقبل. وكان الفريق المصري فاز 1-صفر ذهابا في الدار البيضاء.

وسيلتقي الفائز مع الأهلي المصري، الذي أطاح بالوداد البيضاوي، في النهائي يوم 27 في استاد برج العرب على مشارف الإسكندرية.

وكان مقررا أن يستضيف الزمالك مباراة الإياب يوم الأحد الماضي لكنها تأجلت بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 في صفوف لاعبي الرجاء قبل السفر إلى مصر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

جديد العلم.. تنفّس والكمامة ستقتل الفيروسات! جديد العلم.. تنفّس والكمامة ستقتل الفيروسات!
خبز السوريين في السوق السوداء.. خبز السوريين في السوق السوداء.. "بكيس أو بدونه"؟!

الأكثر قراءة

للمرة الأولى.. القطري الخليفي يواجه خطر السجن للمرة الأولى.. القطري الخليفي يواجه خطر السجن
الأضواء الأضواء "مسلطة" على بنزيمة وفينيسيوس قبل مواجهة هويسكا
تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال أفريقيا تأجيل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي دوري أبطال أفريقيا
الباحة تستعد لاستضافة أول مباراة في دوري المحترفين الباحة تستعد لاستضافة أول مباراة في دوري المحترفين
بنزيمة يجتمع مع فينيسيوس ويغلق قضية الفيديو المسرب بنزيمة يجتمع مع فينيسيوس ويغلق قضية الفيديو المسرب
الدوري الأوروبي: ميلان يواصل انطلاقته الناجحة.. وخسارة مفاجئة لتوتنهام الدوري الأوروبي: ميلان يواصل انطلاقته الناجحة.. وخسارة مفاجئة لتوتنهام

قبل ان تذهب

قطر وتركيا تسعيان لتعطيل تنفيذ اتفاق جنيف بين الأطراف الليبية
قطر وتركيا تسعيان لتعطيل تنفيذ اتفاق جنيف بين الأطراف الليبية

اكتشف المزيد