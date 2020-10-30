تحديد موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء ونهائي الأبطال

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة موعد مباراة الزمالك المصري والرجاء البيضاوي المغربي في إياب الدور قبل النهائي بدوري الأبطال في الرابع من نوفمبر المقبل فيما تقام المباراة النهائية يوم 27 من الشهر نفسه.

وأعلن الاتحاد الأفريقي في بيان عن المواعيد الجديدة بعد التعديل حيث يستضيف الزمالك منافسه الرجاء في استاد القاهرة يوم الأربعاء المقبل. وكان الفريق المصري فاز 1-صفر ذهابا في الدار البيضاء.

وسيلتقي الفائز مع الأهلي المصري، الذي أطاح بالوداد البيضاوي، في النهائي يوم 27 في استاد برج العرب على مشارف الإسكندرية.

وكان مقررا أن يستضيف الزمالك مباراة الإياب يوم الأحد الماضي لكنها تأجلت بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 في صفوف لاعبي الرجاء قبل السفر إلى مصر.