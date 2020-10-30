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رسائل التهنئة تنهال على مارادونا في عيد ميلاده الـ60

فوزه بكأس العالم 1986

رسائل التهنئة تنهال على مارادونا في عيد ميلاده الـ60

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بوينوس أيرس - رويترز

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احتفل أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا بعيد ميلاده الـ 60 اليوم الجمعة وانهالت التهاني من جميع أنحاء العالم كما تم تنصيب لوحة ضخمة بطول 100 متر تكريما له في قلب بوينس أيرس.

لكن من المتوقع أن يعيش مدرب خيمناسيا إي إسغريما يوما هادئا في المنزل وقد يغيب عن استئناف الدوري الأرجنتيني بسبب مخاوف كوفيد-19.

وذكرت تقارير أن مهاجم بوكا جونيورز ونابولي السابق اختلط بشخص ظهرت عليه أعراض كوفيد-19 وقد يغيب عن مواجهة باتروناتو أول مباراة عقب استئناف دوري الأضواء الذي توقف في مارس. لكن الأصدقاء من كل مكان احتفلوا بعيد ميلاد الأيقونة الذي قاد الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 1986.

وأزيح الستار عن لوحة ضخمة في العاصمة الأرجنتينية لوجه مارادونا بجوار مسلة يحتشد حولها الجمهور عادة للاحتفال بالمناسبات الكبرى.

وعبر تطبيق إنستغرام نشر أساطير اللعبة رسائل تهنئة لمارادونا ومن بينهم رونالدو نازاريو مهاجم البرازيل السابق والمدرب جوزيه مورينيو وقائد إيطاليا السابق فرانكو باريزي.

ورد مارادونا قائلا "بدأت عامي الـ 60 بهذه الرسائل الرائعة. شكرا على محبتكم وصداقتكم وهذه أفضل هدية يمكن أن أحصل عليها".

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