كيف أدى أجانب الاتحاد والأهلي في ديربيات أنديتهم السابقة؟ 

يستعد عدد من أجانب الاتحاد والأهلي لخوض أولى مباريات الديربي بين الفريقين، بعد أن لعبوا مباريات مماثلة مع أنديتهم السابقة في بطولات شتى وكانت نتائجهم حينها متباينة.

ويلتقي قطبا جدة يوم السبت في إحدى قمم الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين المسماة "رئاسة العشرين" لاستضافة السعودية قمة العشرين في الفترة الحالية.

وسيلعب البرازيلي برونو هنريكي محترف الاتحاد ثالث لقاءاته مع الاتحاد ليواجه الأهلي في الديربي، وهو الذي سبق له خوض الديربي مع بالميراس أمام كورنثيانز 7 مرات، فاز مرتان وتعادل مثلها وخسر في 3، كما شهدت تسجيله هدفا واحدا، ويقابله في الطرف الآخر الصربي لوبومير فييسا الذي شارك في 8 ديربيات مع بنفيكا أمام سبورتنغ لشبونة وحينها فاز لاعب الوسط 3 مرات وتعادل 4 وخسر واحدة.

وبين لاعبي الأطراف الهجوميين، لعب غاري رودريغيز 3 مباريات مع غلطة سراي أمام فنربخشة تعادل مرتان وخسر واحدة، فيما لم يتمكن من المشاركة بقميص فنربخشة أمام غلطة سراي في الفترة الأخيرة التي قضاها معارا. ويواجهه الألماني ماركو مارين الذي لعب 4 مباريات مع النجم الأحمر الصربي أمام بارتيزان بلغراد، فاز وقتها في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر واحدة، وصنع خلال تلك المباريات هدفا وحيدا.

وسبق للوافد الجديد الروماني ألكسندرو ميتريتا لعب لقاءي ديربي مع نيويورك أمام ريد بولز نفاز مرة وخسر في الثانية، فيما سبق لرومارينيو مواجهة الوحدة الإماراتي مع فريقه السابق الجزيرة مباراة واحدة خسرها بأربعة أهداف لهدف.

وفي الخط الخلفي، تعاقد الاتحاد مع المصري الدولي أحمد حجازي والذي سبق له المشاركة في الدوري الإنجليزي، وحينها واجه مع فريقه وست بروميتش ألبيون نادي أستون فيلا مرتين، فاز في واحدة وتعادل في أخرى، فيما لعب البرازيلي لوكاس ليما مع ناديه السابق نانت الفرنسي 5 مباريات ديربي أمام بوردو، خسر في 4 وتعادل في واحدة.