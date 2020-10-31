السومة: مباراة النصر سبب الخسارة أمام الاتحاد

أكد السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة أن فريقه عانى كثيراً من الارهاق بعد خوضهم مباراة قوية يوم الثلاثاء الماضي أمام النصر في نصف نهائي كأس الملك، مشيراً إلى أنها أحد أسباب الخسارة في ديربي جدة، وقال: "لم نحصل على الراحة المناسبة بعد خوضنا مواجهة النصر، حيث أن الفريق لم يرتاح ولم يتدرب استعداداً للديربي وهذا ليس عذراً ونتمنى التعويض في المباراة المقبلة".

وقلل السومة من تأثير الخسارة مؤكداً بأن الدوري لا يزال في بدايته وقال: "لازلنا في أول المشوار والدوري لا يزال طويلاً وبإمكاننا العودة مجدداً للانتصارات واليوم قدمنا أداءً جيداً ولم يحالفنا التوقيف بعكس الاتحاد الذي استغل فرصتين وفاز".

وحول أداءه في المباراة وعدم حصوله على الفرص، قال: "بالنسبة للخسارة يتحملها الجميع حيث أننا نلعب كمجموعة كاملة وعدم حصولي للفرص في هذا اللقاء ليس مقياساً على أداء المهاجم حيث أن الكثير من المهاجمين يسجلون من فرصة واحدة فقط، واليوم سنحت لنا مجموعة من الفرص".

وحول فقدان فريقه الصدارة قال: "لا يزال الحديث مبكراً عن الصدارة الدوري طويل والمشوار لا يزال أمامنا ونأمل التعويض في المباريات المقبلة".