الشباب والنصر في دوري المحترفين.. تعادل في كل شيء

سيكون ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، مسرحاً لقمة مرتقبة تجمع الشباب أمام جاره النصر، في ختام جولة "رئاسة العشرين" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ودائماً ما تشهد مباريات الجارين الشباب والنصر إثارةً كبيرة داخل الملعب وخارجه وإن كانت الأخيرة قد غابت في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث لم نشهد تصريحات نارية قبل مواجهة الفريقين.

ويبحث كل فريق عن ترجيح كفته في مواجهتهما المباشرة منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث يتساوى الفريقان في مجموع الفوز والتعادل.

وشهدت مبارياتهما منذ انطلاق دوري المحترفين تفوقاً شبابياً في السنوات الأولى، قبل أن تتحول تلك السيطرة للنصر في آخر 8 مباريات جمعتهما، إذ التقى الفريقان منذ انطلاق دوري المحترفين 24 مرة حيث حقق كل فريق 8 انتصارات وتعادلا في مثلها.

وسجّل النصر أكبر نتيجة في مباريات الفريقين منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي والتي كانت في آخر مواجهتهما الموسم الماضي حينما فاز 4-2.

ويتصدر ترتيب هدافي الديربي في مواجهاتهما بدوري المحترفين مهاجم الشباب السابق ناصر الشمراني الذي سجّل 6 أهداف، يليه المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر الذي سجّل 4 أهداف كان منها "هاتريك" في آخر مواجهة بينهما.