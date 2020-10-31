الشباب يسعى إلى استغلال ظروف النصر

يسعى الشباب لاستغلال ظروف جاره النصر وتحقيق فوزه الثاني حينما يلاقيه يوم الأحد على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في ختام جولة "رئاسة العشرين" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعثر الشباب عقب تعادله في المرحلة السابقة أمام مضيفه الرائد 2-2، بعدما حقق الفوز بمواجهته الأولى التي جمعته بضيفه أبها بهدف نظيف سجله مهاجمه السنغالي ماكيتي ديوب.

وتلقى البرتغالي بيدرو كايشينيا مدرب الشباب ضربةً موجهة بعد تأكد غياب ظهيره الأيمن خالد الغامدي والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهته أمام الرائد الاسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يزج كايشينيا باللاعب فواز الصقور المنتقل هذا الموسم من الوحدة ليعوض غياب زميله خالد الغامدي، في حين سيكون بإمكانه الاستعانة بجميع لاعبيه.

ويدخل الشباب المباراة وهو في المركز السادس برصيد 4 نقاط عقب فوزه في أول مرحلة أمام أبها وتعادله أمام الرائد في المرحلة السابقة.

وفي المقابل يدخل النصر المباراة وسط ظروفٍ صعبة للغاية على مستوى الإصابات وعلى مستوى نتائجه بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى النصر خسارتين متتاليتين في المرحلتين السابقتين من أمام ضيفه الفتح 2-1، ومضيفه التعاون 1-صفر، ليبقى في المركز قبل الأخير بلا نقاط.

وتلقى البرتغالي روي فيتوريا المزيد من الضربات الموجعة بعد تأكد غياب مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا والذي أعلنه اللاعب يوم الجمعة.

وكان حمدالله قد غاب عن لقائي الفتح والتعاون بسبب الإصابة وعاد في مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء الماضي في نصف نهائي كأس الملك.

وانضم لقائمة الغيابات الرباعي الحارس وليد عبدالله واللاعب يحيى الشهري وعبدالعزيز الدوسري وعبدالله الخيبري لإصابتهم بفيروس كورونا.

ولم تتوقف غيابات النصر عند هذا الحد بل تأكد غياب اللاعب عبدالفتّاح عسيري والذي عاد للفريق في مباراة الأهلي السابقة وشارك بديلاً إلا أنه غادر المباراة بعد 3 دقائق، بسبب الإصابة، في حين لا تزال مشاركة الثنائي المغربي نور الدين أمرابط وعبدالمجيد الصليهم غامضة بسبب عدم اكتمال شفائهما من الإصابة التي لحقت بهما.

وتنفس روي فيتوريا الصعداء بعد تأكد مشاركة سلطان الغنّام والبرازيلي مايكون وعلي لاجامي بعدما حصلوا على التصريح الطبي للمشاركة في المباراة.

ويمني البرتغالي فيتوريا النفس أن تساهم نتيجة فريقه أمام أهلي جدة يوم الثلاثاء الماضي برفع معنويات اللاعبين ولتكون حافزاً لهم لحصد أول 3 نقاط في دوري هذا الموسم.

وكان النصر قد تأهل إلى نهائي كأس الملك عقب فوزه الصعب أمام مضيفه أهلي جدة 2-1 يوم الثلاثاء الماضي في الدور نصف النهائي والذي احتضنه استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة".