  • مباشر
اللغة

تشيلسي يواصل الحفاظ على شباكه نظيفة ويعبر بيرنلي بثلاثية

هدف زياش الأول

تشيلسي يواصل الحفاظ على شباكه نظيفة ويعبر بيرنلي بثلاثية

متابع الغاء المتابعة

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تغلب فريق تشيلسي على مضيفه بيرنلي 3 - صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت فوز مانشستر سيتي 1- صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد.

وعلى ملعب تيرف مور انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي على بيرنلي بهدف سجله المغربي حكيم زياش في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي كيرت زوما الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 63 وتبعه الألماني تيمو فيرنر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير بعد تعرضه للهزيمة الخامسة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

إختيار المحرر

كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز! كأنهم ملكوا الدنيا.. هي فقط فرحة سوريين حصلوا على خبز!
"قصعة الغبار"..كارثة ملأت كاليفورنيا بالمهاجرين

الأكثر قراءة

للمرة الأولى.. القطري الخليفي يواجه خطر السجن للمرة الأولى.. القطري الخليفي يواجه خطر السجن
تحديد موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء ونهائي الأبطال تحديد موعد مباراة الزمالك أمام الرجاء ونهائي الأبطال
حمدالله يعلن إصابته بـ حمدالله يعلن إصابته بـ "كورونا"
أخصائي النصر.. عالج إنييستا ليجلب كأس العالم إلى إسبانيا أخصائي النصر.. عالج إنييستا ليجلب كأس العالم إلى إسبانيا
بنزيمة يجتمع مع فينيسيوس ويغلق قضية الفيديو المسرب بنزيمة يجتمع مع فينيسيوس ويغلق قضية الفيديو المسرب
يوفنتوس يعلن تعافي رونالدو من يوفنتوس يعلن تعافي رونالدو من "كورونا"

قبل ان تذهب

هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟
هل تنجح محادثات تونس في بناء الثقة بين الليبيين؟

اكتشف المزيد