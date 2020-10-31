تشيلسي يواصل الحفاظ على شباكه نظيفة ويعبر بيرنلي بثلاثية

تغلب فريق تشيلسي على مضيفه بيرنلي 3 - صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت فوز مانشستر سيتي 1- صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد.

وعلى ملعب تيرف مور انتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي على بيرنلي بهدف سجله المغربي حكيم زياش في الدقيقة 27. وفي الشوط الثاني أضاف الفرنسي كيرت زوما الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 63 وتبعه الألماني تيمو فيرنر بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد تشيلسي إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الرابع وتوقف رصيد بيرنلي عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير بعد تعرضه للهزيمة الخامسة هذا الموسم مقابل تعادل وحيد.