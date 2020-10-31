حجازي: حققنا الأهم.. ولغتي العربية سهلت مهمتي مع الفريق

أكد المصري أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة أن اللاعبين كانوا عازمين على تحقيق الفوز الأول للفريق هذا الموسم، وقال بعد مشاركته الأولى والتي انتهت بفوز فريقه على الأهلي 2-صفر: "الحمد لله على الفوز في الديربي حيث أن الانتصار هو الأهم لدينا كونه الأول هذا الموسم، خاصة وأننا كنا مصرين كلاعبين على الفوز واليوم في الاجتماع الفني جميع اللاعبين كانوا عاقدي العزم على تحقيق 3 نقاط".

وقدّم حجازي أداءً مميزاً في اطلالته الأولى مع اتحاد جدة والتي كسرت عقدة 8 سنوات لفريقه في الديربي الذي نجح أخيراً بالفوز على الأهلي.

وأشار حجازي إلى أنه لم يجد صعوبات في الانسجام سريعاً مع زملاءه في اللقاء الأول، وزاد: "الجهاز الفني جلس معي كثيراً اليوم وعلمني أشياء كثيرة عن الأهلي الذي يعد أحد أقوى الفرق ويملك لاعبين مميزين، واحترمناهم كلاعبين داخل الملعب وقدمنا أداءً رجولياً ونجحنا بالفوز".

وتابع: "اللاعبون ساعدوني كثيراً في الانسجام سريعاً حيث أن لغتي العربية ساعدتني كثيراً كون اللاعبين عرب وأيضاً لغتي الانجليزية مع اللاعبين الأجانب سهلت مهمتي وحديثي معهم أثناء اللقاء ساهم بخلق الانسجام بيننا".وفي ختام حديثه قدّم حجازي شكره للجماهير الاتحاديه على حسن الاستقبال الذي وجده فور وصوله الى جدة وقال: " اشكر جماهير الاتحاد على استقبالهم لي ودعمهم الكبير لي وكنت أتمنى وجودهم في الملعب كونهم الداعم الأول للفريق، ولم أشعر بالغربة فور وصولي كوني في بلدي الثاني".