حمدالله يعلن إصابته بـ "كورونا"

أعلن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر يوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وأعلن هداف النسختين الماضيتين لبطولة الدوري عن إصابته عبر حسابه الرسمي في "تويتر". وكان حمدالله شارك في مباراة واحدة مع فريقه النصر في الموسم الحالي عندما قاده إلى نهائي كأس الملك بعد تجاوز الأهلي بصناعته للهدف الثاني، إذ لم يشارك في المباراتين الدورية أمام الفتح والتعاون.

ويلعب النصر أمام الشباب يوم الأحد في ختام الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن خسر في الجولتين الأولى والثانية أمام الفتح والتعاون.