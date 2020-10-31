ريال مدريد ينتزع صدارة الدوري برباعية هويسكا

انتزع فريق ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤقتا، بفوزه على ضيفه هويسكا 4 - 1، اليوم السبت، في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله إدين هازارد في الدقيقة 40، وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثالث للريال في الدقيقة 54، ثم سجل هويسكا هدفه الوحيد في الدقيقة 74 عن طريق ديفيد فيريرو، قبل أن يختتم بنزيمة أهداف الريال بتسجيل الهدف الثاني له والرابع للريال في الدقيقة الاخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه بقية المباريات، فيما توقف رصيد هويسكا عند خمس نقاط في المركز الثامن عشر.

وبهذا الفوز، استعاد الريال توازنه بعد تعادله أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 2 - 2 يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هذا الفوز هو الخامس للريال في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في مباراة والخسارة في مثلها، علما بأن له مباراة مؤجلة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لهويسكا مقابل التعادل في خمس مباريات.

وفرض ريال مدريد سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات فريق هويسكا، الذي بدأ المباراة بشكل دفاعي لامتصاص حماس لاعبي الريال مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وجاءت أولى المحاولات الهجومية في الدقيقة السابعة عندما لعب فريق هويسكا هجمة مرتدة لتصل الكرة إلى رافا مير في الناحية اليمنى لينطلق بها حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية لكنها جاءت بعيدة عن المرمى.

وشهدت الدقيقة 14 فرصة خطيرة لريال مدريد عندما لعبت الكرة داخل منطقة جزاء هويسكا لعبها إدين هازارد بشكل مباشر لكن كرته علت العارضة.

وعلى الرغم من استحواذ الريال على الكرة واستمرار محاولاته الهجومية لكنه فشل في اختراق دفاع هويسكا القوي والمنظم، لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة 20 هدفا ملغيا لفريق هويسكا عندما لعبت الكرة من خلف مدافعي ريال مدريد لتصل إلى رافا مير الذي وضعها من فوق تيبو كورتوا الذي خرج من مرماه، إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وكاد الريال أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 25 عندما مرر مارسيلو كرة عرضية من الجانب الأيسر ارتقى إليها سيرخيو راموس وقابلها بضربة رأس قوية لكن أندريس فيرنانديز، حارس هويسكا، تألق وأبعد الكرة.

ورد هويسكا في الدقيقة 28 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر لعبها سيرجيو جوميز من داخل منطقة الست ياردات من الناحية اليمنى ولكنه فشل في وضع الكرة إلى داخل المرمى.

وعاد اللعب لينحصر في وسط الملعب مرة أخرى حتى جاءت الدقيقة 40 والتي شهدت تسجيل ريال مدريد للهدف الأول عندما سدد إدين هازارد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى للحارس أندريس فيرنانديز.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل الريال الهدف الثاني هندما مرر لوكاس فاسكويز كرة عرضية من الجانب الأيمن استلمها على صدره كريم بنزيمة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية بقدمه اليسرى إلى داخل المرمى، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى فريق هويسكا عن حذره الدفاعي واستحوذ على الكرة وبادر بشن هجمات على مرمى ريال مدريد الذي تراجع لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي الفريق المنافس مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم المحاولات المستمرة لهويسكا إلا أن الريال سجل الهدف الثالث في الدقيقة 54 عندما مرر كريم بنزيمة كرة عرضية من الناحية اليسرى استلمها فيديريكو فالفيردي في الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك.

وكاد الريال أن يسجل الهدف الرابع عندما انطلق فينيسيوس جونيور بالكرة من الناحية اليسرى ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية قابلها بنزيمة بتسديدة قوية لكنها علت العارضة.

وبمرور الوقت استعاد الريال سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات بحثا عن تسجيل هدف رابع، وهو ما أدى إلى تراجع فريق هويسكا لوسط ملعبه.

ومع ذلك، انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 70 عندما انطلق رودريجو بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها الحارس أندريس فيرنانديز.

وفي الدقيقة 74 سجل هويسكا الهدف الأول عندما مرر رافا مير كرة عرضية من الناحية اليسرى قابلها ديفيد فيريرو بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة والتي شهدت تسجيل الريال للهدف الرابع عندما مرر مارسيلو كرة عرضية من الجانب الأيسر هيأها رودريدو برأسه إلى كريم بنزيمة الذي قابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

ومر الوقت المتبقي من المباراة بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلما فوز الريال على هويسكا 4 -/ 1.