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فوز مريح لوولفرهامبتون على كرستال بالاس

هدف بودينس الثاني

فوز مريح لوولفرهامبتون على كرستال بالاس

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لندن - د ب أ

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فاز فريق وولفرهامبتون على ضيفه كريستال بالاس 2 - صفر اليوم الجمعة في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل هدفي وولفرهامبتون راين أيت نوري ودانييل بودينسي في الدقيقتين 18 و27. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف إيفرتون وليفربول، فيما توقف رصيد كريستال بالاس عند عشر نقاط في المركز التاسع.

وهذا هو الفوز الرابع لوولفرهامبتون مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الثالثة لكريستال بالاس في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة.

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