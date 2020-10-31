ليفربول يخطف نقاط وست هام بأقدام جوتا

انفرد فريق ليفربول حامل اللقب بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم عبر فوزه المثير على ضيفه وست هام يونايتد 2 - 1 اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

وعلى ملعب أنفيلد، نجح ليفربول في تحويل تأخره بهدف أمام وست هام إلى الفوز بهدفين لينفرد بالصدارة.

وتقدم وست هام بهدف عن طريق بابلو فورنالس في الدقيقة العاشرة لكن المهاجم المصري محمد صلاح أدرك التعادل لليفربول قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول. وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة خطف المهاجم البرتغالي ديوغو جوتا هدف الفوز لليفربول.

الفوز رفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 16 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه إيفرتون الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، فيما توقف رصيد وست هام عند ثمان نقاط في المركز الثالث عشر.