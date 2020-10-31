نوفمبر يرجح كفة الشباب على النصر

يأمل الشباب في أن يواصل تفوقه على النصر خلال مبارياتهما التي تقام خلال شهر نوفمبر، بعدما سجّل تفوقاً كبيراً على جاره قبل مواجهتهما التي ستقام في أول يوم من الشهر المفضل للشبابيين.

والتقى الفريقان خلال شهر نوفمبر في 13 مباراة لعبت بجميع المسابقات السعودية، ومنها مباريات شهيرة بأحداثها، حيث نجح الشباب بالفوز في 6 مباريات مقابل 4 مباريات وتعادلا في 3 مباريات.

والتقى الفريقان لأول مرة خلال شهر نوفمبر في عام 76 ضمن منافسات كأس الاتحاد السعودي حيث انتصر بهدف نظيف.

وفي عام 1980 انتصر النصر بنتيجةٍ كبيرة بعدما سحق الشباب 5-2 في المواجهة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وفي عام 1987 نجح الشباب وحقق أول انتصار له على النصر في شهر نوفمبر حينما انتصر بهدف نظيف في ذهاب كأس الاتحاد وكرر فوزه اياباً بنفس الشهر بفوزه 2-صفر.

وفي عام 1988 التقى الفريقان خلال شهر نوفمبر في مسابقة كأس الاتحاد وانتصر النصر 2-1، وفي عام 93 التقى الفريقان بالدوري وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1.

وفي عام 1998 التقى الفريقان خلال مسابقة كأس الأمير فيصل بن فهد "كأس الاتحاد سابقاً" وفاز الشباب 2-صفر.

وتوقفت مباريات الفريقين خلال شهر نوفمبر حتى عام 2004 حينما التقوا بالدوري وفاز الشباب بثنائية نظيفة، ليكرر نفس النتيجة بدوري عام 2006.

وفي عام 2008 تعادل الفريقان سلبياً ضمن منافسات الدوري، وفي العام الذي يليه انتصر الشباب بنتيجة 4-2 ضمن منافسات كأس الأمير فيصل بن فهد.

وفي عام 2011 تعادل الفريقان 2-2 في الدوري، في حين أن آخر لقاءاتهما في شهر نوفمبر كانت عام 2018 وفاز النصر بهدف نظيف سجله مهاجمه النيجيري أحمد موسى.