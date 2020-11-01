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إصابة أسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون بـ "الخرف"

لعب تشارلتون 17 عاما مع مانشستر يونايتد

إصابة أسطورة مانشستر يونايتد بوبي تشارلتون بـ "الخرف"

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لندن - د ب أ

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أكدت نورما زوجة السير بوبي تشارلتون، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد السابق والفائز بكأس العالم لكرة القدم في 1966 مع المنتخب الإنجليزي، إصابته بتدهور عقلي، وذلك في مقابلة نشرت اليوم الأحد.

لقد كان وقتا عصيبا على تشارلتون، حيث جاءت هذه الأنباء بعد وفاة شقيقه جاك، في يوليو الماضي، وزميله بالمنتخب الإنجليزي نوبي ستايلس يوم الجمعة الماضي، حيث تم تشخيص كلاهما بمرض عقلي.

وقالت نورما تشارلتون في مقابلة مع صحيفة "ديلي تليغراف" إنها تأمل أن تساعد أخبار تشخيص زوجها الآخرين.

ولعب تشارلتون لمدة 17 عاما مع فريق مانشستر يونايتد حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري، وكأس الاتحاد الإنجليزي في 1962 وكأس الأندية الأوروبية البطلة (دوري أبطال أوروبا) في عام 1968.

وتم ترشيحه للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، الكرة الذهبية، ثلاث مرات وفاز بالتصويت في 1966 بعدما رفع كأس العالم في ويمبلي.

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