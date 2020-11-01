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إبراهيموفيتش يخطف نقاط أودينيزي.. وميلان يستمر في الصدارة

وصل ميلان إلى النقطة 16

إبراهيموفيتش يخطف نقاط أودينيزي.. وميلان يستمر في الصدارة

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روما - د ب أ

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عزز فريق ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أودينيزي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من مسابقة الدوري.

وتقدم ميلان بهدف سجله فرانك كيسي في الدقيقة 18 وتعادل أودينيزي بهدف سجله رودريغو دي باول في الدقيقة 48 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل زلاتان إبراهيموفيتش هدف الفوز في الدقيقة 83. ورفع ميلان رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد أودينيزي عند ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر.

وبهذا الفوز حافظ ميلان على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الخامسة لأودينيزي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراة واحدة.

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