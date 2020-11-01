تعثر جديد لإنتر ميلان أمام بارما قبل مواجهة الريال

أفلت فريق إنتر ميلان من فخ الهزيمة أمام ضيفه بارما وتعادل معه بصعوبة 2 - 2 اليوم السبت في المرحلة السادسة الدوري الإيطالي لكرة القدم في الوقت الذي تقدم فيه اتالانتا مؤقتا لوصافة جدول الترتيب بفوزه على مضيفه كروتوني 2 - 1 .

وعلى ملعب جوزيبي مياتز، تقمص المهاجم الإيفواري كواسي جيرفينيو دور البطولة في فريق بارما. وسجل جيرفينيو هدفي بارما في الدقيقتين 46 و62 ورد الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بهدف لإنتر في الدقيقة 64 وخطف مواطنه ايفان بيريسيتش هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

ورفع إنتر رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس مقابل خمس نقاط لبارما في المركز الخامس عشر.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ميلان المتصدر وتوقف رصيد كروتوني عند نقطة واحدة في المركز العشرين الأخير.

ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز لنجمه الكولومبي لويس مورييل الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين 26 و38 وتكفل النيجيري سيمون نوانكو بالهدف الوحيد لكروتوني في الدقيقة 41.