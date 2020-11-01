ساوثهامبتون يجتاز أستون فيلا بصعوبة

انتزع فريق ساوثهامبتون فوزا صعبا من مضيفه أستون فيلا 4 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف ساوثهامبتون يانيك فيسترغارد في الدقيقة 20 وجيمس وارد (هدفين) في الدقيقتين 33 والأخيرة من الشوط الأول وداني إنغز في الدقيقة 58، فيما سجل أهداف أستون فيلا تيرون منعز في الدقيقة 62 وأولي واتكينز في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء، وجاك غريليش في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، مؤقتا، وتوقف رصيد أستون فيلا عند 12 نقطة في المركز السادس، مؤقتا.