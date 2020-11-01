فيلكس يقود أتلتيكو مدريد لفوزه الثالث على التوالي

أحرز جواو فيلكس هدفين ليقود أتلتيكو مدريد للفوز 3-1 على مضيفه أوساسونا وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وأهدر المهاجم البرتغالي فرصة أمام المرمى في البداية قبل أن يمنح الفريق الضيف التقدم من ركلة جزاء في الشوط الأول لكنه أهدر ركلة أخرى بعد الاستراحة عندما سدد في القائم.

وعوض فيلكس المنضم إلى أتلتيكو في صفقة بلغت 126 مليون يورو ذلك بتعزيز تقدم فريقه بتسديدة قوية بعد هجمة مرتدة ليرفع رصيده إلى أربعة أهداف في مباراتين بعد تسجيل ثنائية في الفوز 3-2 على سالزبورج في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وقلص أوساسونا الفارق بضربة رأس من البديل أنتي بوديمير قبل عشر دقائق من النهاية. وامتص أتلتيكو ضغط منافسه وحسم الفوز بهدف لوكاس توريرا بعد تمريرة عرضية من كيران تريبيير.

ورفع أتلتيكو، صاحب السجل الخالي من الهزيمة، رصيده إلى 14 نقطة من ست مباريات في المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن ريال دريد المتصدر الذي انتصر 4-1 على ويسكا وخاض سبع مباريات.

وقلب أتلتيك بيلباو تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه إشبيلية ليكبد فريق المدرب يولن لوبتيغي الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري.