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القادسية: نثق في الحكم المحلي ونتمنى أن لا يتأثر بمباراة النصر

فرحة اللاعبين بعد مباراة التعاون

القادسية: نثق في الحكم المحلي ونتمنى أن لا يتأثر بمباراة النصر

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العربية.نت

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أكد مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة المكلف ناصر الدغيثر ثقته في الحكم السعودي قبل مواجهة فريقه أمام النصر في الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي بيان رسمي عبر حسابه في "تويتر" جدد نادي القادسية تأييده ودعمه لسياسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ودعم الحكم السعودي. وأضاف البيان بأن النادي يتمنى أن لا تؤثر النقاشات الأخيرة على أداء طواقم الحكام في الجولة القادمة وخاصة في المباراة أمام النصر وأن يواصل الحكم السعودي قيادته للمباريات بتميز وعادل بين الفريقين دون التأثر بأي جدل شهدته المباريات السابقة.

ويحتل القادسية المركز السادس في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 3 جولات، بعد خسارته في المباراة الأولى أمام الوحدة قبل أن يحقق نقاط ضمك والتعاون في الجولتين الماضيتين.

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