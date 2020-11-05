الاتحاد يتطلع لمواصلة النتائج الإيجابية أمام التعاون

يتطلع اتحاد جدة لمواصلة انتصاراته حينما يستضيف التعاون، فيما يستضيف الباطن في حفر الباطن ضيفه أبها، ضمن مواجهات الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يتطلع اتحاد جدة إلى مواصلة انتصاراته حينما يستضيف نظيره التعاون.

ويدخل الاتحاد المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعد فوزه في المرحلة الماضية أمام غريمه التقليدي الأهلي 2-صفر، ليكسر عقدة ديربي جدة التي لازمته في الدور منذ أكثر من 8 سنوات.

وقدّم الاتحاد أداءً جيداً هذا الموسم بعكس الموسمين الماضيين، حيث إنه بدأ الموسم بخسارته أمام ضيفه الاتفاق 2-1، وتعادل أمام مضيفه الفتح 2-2، وفاز على الأهلي 2-صفر، ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

وفي المقابل يسعى التعاون إلى استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها بخسارته في المرحلة الماضية أمام مضيفه القادسية 1-صفر.

وقدّم التعاون أداءً جيداً في المرحلة الأولى والثانية عقب تعادله أمام الفيصلي 1-1 وفوزه على النصر 1-صفر، إلا أنه خسر أمام القادسية في المرحلة السابقة ليبقى في المركز 11 برصيد 4 نقاط. وفي حفر الباطن يأمل فريقا الباطن وضيفه أبها إلى مواصلة انطلاقتهما حينما يلتقيان في مواجهة ستكون صعبة لكلا الفريقين.

ونجح الباطن بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم والذي كان على حساب ضيفه الرائد بعدما نجح بقلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، ليتقدم للمركز 13 برصيد 3 نقاط.

وفي المقابل يسعى أبها الى مواصلة مسيرته المميزة التي قدمها هذا الموسم وتحقيق فوزه الثاني توالياً والذي سيجعله منافساً على مراكز المقدمة.

وخسر أبها أولى مبارياته في الدوري بصعوبة أمام مضيفه الشباب 1-صفر، ونجح بالخروج بنقطة من مواجهته أمام الهلال "حامل اللقب"، وفي المرحلة الماضية انتصر على ضيفه الاتفاق 3-2 ليتقدم الى المركز العاشر برصيد 4 نقاط.