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الزمالك يعبر الرجاء ويواجه الأهلي في نهائي مصري

هدف التعادل لساسي

الزمالك يعبر الرجاء ويواجه الأهلي في نهائي مصري

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القاهرة - فرانس برس

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لحق الزمالك المصري بمواطنه الأهلي إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بعدما جدد فوزه على ضيفه الرجاء البيضاوي المغربي بالفوز عليه 3 -1 الأربعاء في القاهرة في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل التونسي فرجاني ساسي (61) ومصطفى محمد (85 و88) أهداف الزمالك، والكونغولي بن مالانغو (47) هدف الرجاء.

وكان الزمالك فاز 1-صفر ذهابا، ولحق بالأهلي الذي كان تخطى الوداد البيضاوي المغربي بالفوز عليه 2-صفر ذهابا في الدار البيضاء، و3-1 إيابا في القاهرة.

وتقام المباراة النهائية في 27 نوفمبر الحالي في مصر، علما بأنها المرة الأولى التي تجمع بين فريقين من بلد واحد في تاريخ المسابقة.

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