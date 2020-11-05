السبت.. هجوم بايرن الكاسح يواجه دفاع دورتموند

بإمكان فريقي بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ توجيه صدمة مبكرة في الصراع على لقب الدوري الألماني لكرة القدم من خلال مباراة القمة التي تجمع بينهما يوم السبت في المرحلة السابعة للبوندسليغا.

ويتصدر بايرن حامل اللقب جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف فقط عن دورتموند بعد انقضاء ست جولات من الموسم، ويأتي لايبزيغ في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف الصدارة، وسينهي الجولة السابعة للمسابقة في المركز الثاني أو متساويا في رصيد النقاط مع بايرن ودورتموند، لكن ذلك يتوقف على نتيجة مواجهته أمام فرايبورغ يوم السبت.

ومن القمة إلى القاع، تجمع مواجهة قوية بين ماينز متذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط مع شالكه الذي يمتلك نقطتين فقط محتلا المركز الثاني من القاع بعد أن فشل في تحقيق أي انتصار في أخر 22 مواجهة له في الدوري.

ويتطلع بايرن لتعزيز رقمه القياسي عبر الفوز بلقب البوندسليجا للمرة التاسعة على التوالي، وسيخوض مواجهة دورتموند بعد حصوله على يوم راحة أكثر من منافسه عقب الفوز المثير على مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي 6 - 2 يوم الثلاثاء في الوقت الذي فاز فيه دورتموند على مضيفه كلوب بروج بثلاثية بيضاء.

وقال هانسي فليك مدرب بايرن "الترقب موجود.. من المهم بالنسبة لي أن لدينا حالة من السلام في الفريق وحوله، لدينا مباراة صعبة أمام دورتموند يوم السبت.

وقبل فترة وجيزة من مواجهة دورتموند أعلن بايرن سحب عرض تجديد عقد مدافعه النمساوي ديفيد ألابا الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتقام مواجهة دورتموند وبايرن دون حضور جماهير نظرا لاستمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، وهو نفس ما حدث خلال مواجهتهما السابقة في مايو، والتي انتهت بفوز بايرن بهدف رائع سجله جوشوا كيميتش، في طريق النادي البافاري نحو حصد لقب الموسم الماضي.

وقاد فليك فريقه بايرن ميونخ لحصد خمسة القاب في العام الأول له مع الفريق، في مسيرة مذهلة شهدت فوز الفريق في 44 من أصل 48 مباراة خاضها وسجل خلالها 160 هدفا بينما اهتزت شباكه 41 مرة.

واكتسح بايرن مضيفه ريد بول بنصف دستة أهداف محققا فوزه الرابع عشر على التوالي في دوري أبطال أوروبا. وقال جيروم بواتينغ الذي سجل هدفا في شباك ريد بول "بكل تأكيد أردنا الفوز ، وبالتالي لدينا ثقة بأنفسنا خلال المباراة المقبلة".

دورتموند مثله مثل بايرن خسر في الأسبوع الثاني من البوندسليغا لكنه استعاد توازنه سريعا ليحقق سلسلة من الانتصارات.

ويواجه دورتموند مشكلة محتملة في خط الدفاع وتحوم الشكوك حول مشاركة ماتس هوميلس بعد أن غاب عن المباراة الماضية للفريق.

وقال لوسيان فافر مدرب دورتموند "نتمنى مشاركة هوميلز، لكني لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء حاليا.. القرار سيتم اتخاذه الجمعة".

وبات إيرلينغ هالاند، الذي سجل هدفين في شباك كلوب بروج جاهزا للمشاركة مع دورتموند الذي يبحث عن فوزه الأول على بايرن منذ عامين.

وأوضح سيباستيان كيل مدير قسم تراخيص اللاعبين في بوروسيا دورتموند "يمكننا الإشادة بالعديد من اللاعبين خلال مباراة الأمس، في النهاية هو مجهود يبذله الفريق بأكمله، مدافعينا قدما مباراة مذهلة، هذا سيساعدنا أيضا في المباراة المقبلة".

واستعاد شالكه نكهة الانتصارات أخيرا وسحق شفاينفرت 4 - 1 في كأس ألمانيا ليشق طريقه عن جدارة إلى الدور الثاني. لكن لاعبو شالكه يدركون أنه ليس هناك متسعا من الوقت لإثبات أن الفريق يسعى لأكثر من مجرد النجاة من الهبوط هذا الموسم ، وهو في حاجة ماسة للفوز من أجل تأكيد هذا الأمر.

وسجل أليساندرو شوبف هدفين في مباراة الكأس، واصفا الفوز بأنه "خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح، لكننا ندرك ان يتوجب علينا القيام بالمزيد أمام ماينز". وقال مايكل باوم مدرب شالكه بعد الفوز في الكأس "الفوز سيكون جيدا حقا بالنسبة لنا".

وحصد شالكه نقطتين من تعادلين هذا الموسم لكن ماينز خسر في أول ست مواجهات هذا الموسم ليعادل رقم فورتونا دوسلدورف في موسم 1991 - 1992 عندما هبط الفريق في نهاية الموسم". وسار ماينز على نهج شالكه ولجأ لتغيير مدربه من خلال التعاقد مع يان موريتز.

وتنطلق الجولة السابعة من البوندسليغا غدا الجمعة بمباراة فيردر بريمن مع كولون، ثم يلتقي يوم السبت شتوتغارت مع فرانكفورت ويونيون برلين مع ارمينيا بيلفيلد وأوغسبورغ مع هيرتا برلين. ويلتقي يوم الأحد فولفسبورغ مع هوفنهايم وباير ليفركوزن مع بوروسيا مونشنغلادباخ.