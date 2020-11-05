الفيصل: نسعد باستضافة أهم وأكبر سباقات السيارات العالمية

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن السعودية ما زالت تواصل في استضافة أكبر الأحداث العالمية الرياضية بعد الإعلان عن استضافة فورمولا 1 في عام 2021.

وأعلن وزير الرياضة يوم الخميس، استضافة السعودية للسباق العالمي الشهير في نوفمبر من عام 2021 في مدينة جدة، لتكون ثالث مدن الشرق الأوسط بجانب أبوظبي والمنامة.

وقال الفيصل في تصريحاته "يسرني الإعلان عن استضافة المملكة لسباق فورمولا 1 في السعودية.. في مدينة جدة عروس البحر الأحمر".

وتابع: "تستمر رؤية بلادنا في تحقيق أهدافها.. برعاية من صانع الرؤية الأمير محمد بن سلمان من خلال دعمه غير المحدود للاستضافات الدولية الكبرى، اليوم نحظى بدعم غير محدود في القطاع الرياضي بشكل خاص وفي كل القطاعات الأخرى في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد".