  • مباشر
اللغة

الفيصل: نسعد باستضافة أهم وأكبر سباقات السيارات العالمية

من المؤتمر

الفيصل: نسعد باستضافة أهم وأكبر سباقات السيارات العالمية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، أن السعودية ما زالت تواصل في استضافة أكبر الأحداث العالمية الرياضية بعد الإعلان عن استضافة فورمولا 1 في عام 2021.

وأعلن وزير الرياضة يوم الخميس، استضافة السعودية للسباق العالمي الشهير في نوفمبر من عام 2021 في مدينة جدة، لتكون ثالث مدن الشرق الأوسط بجانب أبوظبي والمنامة.

وقال الفيصل في تصريحاته "يسرني الإعلان عن استضافة المملكة لسباق فورمولا 1 في السعودية.. في مدينة جدة عروس البحر الأحمر".

وتابع: "تستمر رؤية بلادنا في تحقيق أهدافها.. برعاية من صانع الرؤية الأمير محمد بن سلمان من خلال دعمه غير المحدود للاستضافات الدولية الكبرى، اليوم نحظى بدعم غير محدود في القطاع الرياضي بشكل خاص وفي كل القطاعات الأخرى في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام يتحدى الشلل.. قصة قبطان مصري حطم أرقام "غينيس" القياسية
ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت  ريم مصطفى للعربية.نت: انتظروني مع أحمد السقا في العنكبوت 

الأكثر قراءة

بانيغا أفضل لاعب في الدوري السعودي شهر أكتوبر بانيغا أفضل لاعب في الدوري السعودي شهر أكتوبر
الزمالك يعبر الرجاء ويواجه الأهلي في نهائي مصري الزمالك يعبر الرجاء ويواجه الأهلي في نهائي مصري
يوفنتوس يعبر فرنسفاروش برباعية.. وبرشلونة ينجو من دينامو كييف يوفنتوس يعبر فرنسفاروش برباعية.. وبرشلونة ينجو من دينامو كييف
باشاك شهير يهزم يونايتد ويعرضه لخسارته الأوروبية الأولى باشاك شهير يهزم يونايتد ويعرضه لخسارته الأوروبية الأولى
محامي مارادونا: دييغو يتعافى بشكل جيد بعد الجراحة محامي مارادونا: دييغو يتعافى بشكل جيد بعد الجراحة
لايبزيغ يقهر باريس سان جيرمان ويتقاسم الصدارة مع يونايتد لايبزيغ يقهر باريس سان جيرمان ويتقاسم الصدارة مع يونايتد

قبل أن تذهب

ماذا لو خسر ترمب ورفض تسليم السلطة؟
ماذا لو خسر ترمب ورفض تسليم السلطة؟

اكتشف المزيد