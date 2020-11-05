الهلال يسعى لانتزاع الصدارة أمام الاتفاق

يسعى الهلال "حامل اللقب" لانتزاع الصدارة، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق، في حين يبحث الفيصلي عن النقاط الثلاث حينما يواجه مضيفه ضمك الجريح في الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا" ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام يسعى الهلال "حامل اللقب" لانتزاع الصدارة، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الاتفاق المتعثر.

ونجح الهلال باستعادة نغمة الانتصارات بالمرحلة الماضية عقب فوزه أمام ضيفه ضمك 2-صفر، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز الثاني وبفارق الأهداف عن الفتح المتصدر.

ومن المتوقع أن يواصل الروماني رزافان لوشيسكو زج لاعبيه الأساسيين وأبرزهم الفرنسي بافتيمبي الذي شارك كأساسي لأول مرة هذا الموسم في مباراة ضمك الماضية، والتي سجّل فيها هدفي الفوز.

وفي المقابل يطمح الاتفاق إلى تجاوز عثرته في المرحلة الماضية عقب خسارته أمام مضيفه أبها 3-2.

وكان الاتفاق قد بدأ موسمه ببدايةٍ قوية حينما انتصر على مضيفه اتحاد جدة 2-1 في المرحلة الأولى، وفاز بذات النتيجة على ضيفه العين في المرحلة الثانية، إلا أن انتصاراته توقفت بخسارته في المرحلة الماضية أمام الباطن ليبقى في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها يبحث الفيصلي عن مواصلة أدائه المميز حينما يواجه مضيفه ضمك الجريح.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً في المراحل الثلاث، بعد تعادله في لقائه الأول والذي كان أمام التعاون 1-1، لينجح بعدها في تحقيق فوزين متتاليين أمام الباطن والوحدة بنتيجة 2-1 ليتقدم الى المركز الثالث برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر الفتح ووصيفه الهلال.

وفي المقابل يتطلع لضمك لإيقاف مسلسل الخسائر وتحقيق فوزه الأول لتكون الانطلاقة للابتعاد عن مناطق الخطر التي لازمته في الموسم الماضي ونجا منها في المراحل الأخيرة.

وتلقى ضمك 3 خسائر متتالية أمام الرائد 3-2 وأمام القادسية 2-1، وفي المرحلة الماضية خسر من الهلال "حامل اللقب" 2-صفر ليبقى في المركز قبل الأخير بلا نقاط.