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تثبيت عقوبة مهاجم بيرسبوليس.. ومنعه من كرة القدم 6 أشهر

هدفه في باختاكور

تثبيت عقوبة مهاجم بيرسبوليس.. ومنعه من كرة القدم 6 أشهر

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كوالالمبور - د ب أ

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قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي بيرسيبوليس الإيراني، عقب قرار لجنة الانضباط والأخلاق التي اعتبرت أن اللاعب عيسى آل كثير خالف لائحة الانضباط والأخلاق.

وقررت لجنة الاستئناف تأييد العقوبة التي فرضتها لجنة الانضباط والأخلاق بشكل كامل، وحرمان اللاعب عيسى آل كثير من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم (بما في ذلك البطولات المحلية والدولية، والمباريات الودية وأي فعاليات أخرى) لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ 10 آلاف دولار.

وكانت لجنة الاخلاق والانضباط اعتبرت أن اللاعب قام بتصرف يحتوي على تمييز خلال مباراة فريقه بدوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب أمام باختاكور الاوزبكي، يوم 30 سبتمبر 2020، في الدوحة.

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