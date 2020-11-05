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تعرف على أكثر الحلبات استضافة لفورمولا 1

سترول في حلبة مونزا

تعرف على أكثر الحلبات استضافة لفورمولا 1

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العربية.نت

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منذ انطلاقتها في الأربعينيات الميلادية، شهدت سباقات فورمولا 1 العديد من الأرقام القياسية واللافتة وصولاً إلى جولات العام الحالي التي يتصدرها البريطاني لويس هاميلتون.

وأعلنت السعودية استضافتها لإحدى جولات فورمولا 1 في مدينة جدة بشهر نوفمبر من عام 2021 لتكون الموقع الـ33 في تاريخ البطولة.

ويتصدر الألماني مايكل شوماخر، المعتزل في عام 2006، قائمة الأكثر فوزاً ببطولات العالم، 7 مرات، فيما يليه البريطاني لويس هاميلتون بفارق بطولة واحدة، ويعقبه الأرجنتيني فانجيو، 5، والفرنسي بروست 4 مرات.

وتترأس فيراري الإيطالية قائمة أكثر المصنعين تتويجا بالبطولات، بـ16 مرة، تليها 3 شركات بريطانية وهي ويليامز، 9، مكلارين، 8، ولوتس، 7، متعادلة مع مرسيدس الألمانية.

وبين أكثر الدول استضافة لجولات فرومولا 1، تتصدر إيطاليا بـ100 مرة بدأت في 1950، وألمانيا 79، وبريطانيا 75، والولايات المتحدة الأميركية 70 مرة، وموناكو 60.

وأكثر حلبات العالم استضافة لجولات فورمولا 1 هي مونزا الإيطالية "70، تليها مونتي كارلو "66" وسبا البلجيكية "53" ونوربورغرينغ الألمانية "41".

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