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لايبزيغ يقهر باريس سان جيرمان ويتقاسم الصدارة مع يونايتد

فورسبيرغ في الهدف الثاني

لايبزيغ يقهر باريس سان جيرمان ويتقاسم الصدارة مع يونايتد

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إسطنبول - د ب أ

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فاز فريق لايبزيغ الألماني على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2 - 1 الأربعاء في الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

واستفاق لايبزيغ من صدمة خسارته الموجعة صفر - 5 أمام مضيفه مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - 1 على ضيفه سان جيرمان.

كان الفريق الفرنسي هو الباديء بالتسجيل عبر لاعبه الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا في الدقيقة السادسة، قبل أن يهدر اللاعب ذاته ركلة جزاء في الدقيقة 16. وتعادل لايبزيغ في الدقيقة 42 عبر لاعبه كريستوفر نكونكو، ثم أضاف زميله إيميل فورسبيرغ الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 57 من ركلة جزاء. وتضاعفت معاناة سان جيرمان في اللقاء، بعدما اضطر للعب بتسعة لاعبين عقب طرد إدريسا غاي وبريسنال كيمبيمبي في الدقيقتين 69 و90.

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