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هالاند يواصل تحطيم الأرقام في فوز دورتموند على كلوب بروج

سجل هالاند ثنائية

هالاند يواصل تحطيم الأرقام في فوز دورتموند على كلوب بروج

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دورتموند - د ب أ

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انتزع بوروسيا دورتموند الألماني صدارة المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على كلوب بروج البلجيكي 3 - صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالمسابقة.

وتقدم دورتموند عن طريق ثورغان هازارد في الدقيقة 14، قبل أن يضيف النرويجي إرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 18. وفي الدقيقة 32 سجل هالاند الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 32.

ورفع دروتموند رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول بالمجموعة، فيما تجمد رصيد كلوب بروج عند أربع نقاط في المركز الثالث. ,ولحساب المجموعة ذاتها، تعادل فريق لاتسيو الإيطالي مع مضيفه زينيت الروسي 1 - 1.

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