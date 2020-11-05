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يوفنتوس يعبر فرنسفاروش برباعية.. وبرشلونة ينجو من دينامو كييف

سجل بيكيه الهف الثاني

يوفنتوس يعبر فرنسفاروش برباعية.. وبرشلونة ينجو من دينامو كييف

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برشلونة - د ب أ

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عزز برشلونة الإسباني صدارته ترتيب المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 2 - 1 على ضيفه دينامو كييف الأوكراني اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة، التي شهدت انتصارا سهلا ليوفنتوس الإيطالي 4 - 1 على مضيفه فرينسفاروش المجري.

وارتفع رصيد برشلونة إلى تسع نقاط، ليظل متربعا على القمة ، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه يوفنتوس، فيما احتل دينامو كييف وفرينكفاروش المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة.

على ملعب (كامب نو)، افتتح الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء، قبل أن يضيف جيرارد بيكيه الهدف الثاني في الدقيقة 65. وعادت الإثارة للقاء من جديد، بعدما قلص دينامو كييف الفارق، عقب إحراز فيكتور تسغجانكوف هدفا للضيوف في الدقيقة 75.

وفي العاصمة المجرية بودابست، حقق يوفنتوس فوزا كبيرا 4 - 1 على مضيفه فرينسفاروش، ليصالح جماهيره عقب خسارته الموجعة صفر - 2 أمام ضيفه برشلونة في الجولة الماضية. وأحرز الإسباني ألفارو موراتا الهدفين الأول والثاني ليوفنتوس في الدقيقتين السابعة و60، ثم أضاف باولو ديبالا الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وجاء الهدف الرابع عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل لاشا دفالي لاعب الفريق المجري هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 81، فيما أحرز فرانك بولي هدف الفريق المضيف الوحيد في الدقيقة 90.

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