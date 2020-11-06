الاتحاد يفرّط في تقدمه ويتعادل مع التعاون

اقتنص التعاون نقطةً ثمينة من أمام مضيفه اتحاد جدة بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الاتحاد في موصلة انتصاراته بعد تحقيقه فوزاً مهماً أمام غريمه التقليدي الأهلي في المرحلة السابقة 2-صفر، ليوقف سيطرة جاره على مواجهات الديربي التي امتدت لأكثر من 8 سنوات.

في حين وضح تأثير الغيابات على التعاون والذي فقد أكثر من لاعب أساسي بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.

ولم يقدم الفريقان المستوى المأمول منهم في الشوط الأول والذي غابت عنه الفرص المحققة لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني أخذ الاتحاد زمام المبادرة حينما نجح مهاجمه البرازيلي رومارينيو عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله عبدالاله المالكي.

وحاول التعاون كثيراً الوصول لمرمى الاتحاد ونجح عند الدقيقة 73 حينما سدد لاعبه عبدالله الجوعي كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 5 نقاط ليبقى في المركز العاشر وبفارق الأهداف عن التعاون صاحب المركز 11.