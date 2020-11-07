إصابة كاسيميرو وهازارد بكورونا.. وغيابهما عن فالنسيا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة لاعب خط الوسط البرازيلي كاسيميرو والمهاجم البلجيكي إيدين هازارد بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي نشره اليوم بموقعه على الإنترنت أن الفحوص التي أجريت صباح أمس الجمعة كشفت عن نتائج إيجابية لكاسيميرو وهازارد، وأكدت إصابتهما بالعدوى.

وأضاف ريال مدريد في البيان أن جميع اللاعبين الآخرين وأعضاء الجهاز الفني للفريق الأول وكذلك جميع موظفي النادي الذين يتعاملون بشكل مباشر مع اللاعبين، جاءت نتائج فحوصهم، التي أجريت أمس، سلبية.

وأضاف أن الاختبارات التي أجريت اليوم السبت أثبتت صحة تلك النتائج السلبية. وكان ريال مدريد قد أعلن قبل أيام إصابة لاعب قلب الدفاع إدير ميليتاو بالعدوى وخضوعه للعزل الصحي.

تجدر الإشارة إلى أن هازارد وكاسيميرو شاركا في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد على إنتر ميلان الإيطالي 3 - 2 يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وسيغيبان عن المباراة المقررة غدا الأحد أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.