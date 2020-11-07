الأهلي يتعافى برباعية العين.. والسومة يفتتح "الهاتريك"

استعاد أهلي جدة نغمة الانتصارات عقب فوزه المثير أمام مضيفه العين 4-3 في مباراةٍ مثيرة احتضنها ستاد مدينة الملك سعود بالباحة، في الجولة الرابعة "جولة لنلهم العالم بقمتنا"، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى الأهلي خسارتين في آخر مباراتين خاضها حيث خرج من كأس الملك على يد النصر الذي تأهل للنهائي، وخسر في الجولة الماضية أمام غريمه التقليدي الاتحاد.

ويدين الأهلي بهذا الفوز لمهاجمه السوري عمر السومة الذي استعاد حاسته التهديفي بعد تسجيله "هاتريك" وهو الأول في دوري كأس محمد بن سلمان هذا الموسم.

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة والذي بدأه الأهلي بتسجيله هدف السبق عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة عند الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء.

وواصل الأهلي هجومه ونجح مهاجمه عمر السومة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 20 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ليما بقدمه في شباك الحارس أمين بخاري.

وعند الدقيقة 25 تمكن الجزائري سفير تايدر من تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق ركلة جزاء، ليرد عليه السوري عمر السومة مهاجمه الأهلي ويسجل الهدف الثالث عند الدقيقة 38 بعد تلقيه تمريرة من زميله الروماني ألكسندرو ميتريتا ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك العين.

وفي الدقائق الأخيرة للشوط الأول كثّف العين هجومه ونجح مدافعه يوسف الحربي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 44 بعدما حول عرضية زميله الفنزويلي خوان بابلو برأسه لتستقر في شباك الاهلي.

وعند الدقيقة 45+1 نجح النيجري أمادو مونتاري مهاجم العين بتسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله خوان بابلو ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني فرض الاهلي سيطرته ونجح لاعبه الغاني صامويل أوسو بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 65 بعد تلقيه تمريرة من زميله ميتريتا لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي الى 9 نقاط ليتقدم للمركز الثاني مؤقتاً، وبقي العين بلا نقاط ليتذيل الترتيب.