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الاتحاد السعودي يعتمد لائحة عقوبات مخالفي بروتوكولات "كورونا"

من تعقيم مرافق نادي النصر

الاتحاد السعودي يعتمد لائحة عقوبات مخالفي بروتوكولات "كورونا"

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العربية.نت

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اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الجمعة لائحة العقوبات الانضباطية الخاصة بمخالفة البروتوكولات الصحية لجائحة فيروس كورونا.

ونصت اللائحة على أنه إذا ثبت مشاركة لاعب في المباراة بإصابة مؤكدة بفيروس كورونا فإن اللاعب يعتبر غير مؤهل قانونياً للعب ويحرم من حضور التمارين لمدة 21 يوماً ويعاقب النادي بغرامة مالية قدرها 500 ألف ريال.

كما أقرت أنه يعاقب كل نادي لم يلتزم بمبدأ التباعد الاجتماعي لدكة البدلاء وغرف تبديل الملابس بغرامة قدرها 25 ألف ريال، ويعاقب كل شخص قام بتبادل القصمان بغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال.

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