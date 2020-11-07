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بريمن يخطف تعادلاً صعباً أمام كولون

رفع بريمن رصيده إلى 10 نقاط

بريمن يخطف تعادلاً صعباً أمام كولون

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برلين - د ب أ

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أفلت فيردر بريمن من فخ الهزيمة أمام ضيفه كولون وانتزع تعادلا صعبا ومتأخرا 1 - 1 اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم كولون بهدف من النيران الصديقة حيث سجله نيكلاس مويساندر لاعب بريمن الهدف عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67 فيما سجل بيتينكورت ليوناردو هدف التعادل لبريمن من ضربة جزاء في الدقيقة 82 .

ورفع بريمن رصيده إلى عشر نقاط في المركز السابع بعدما حقق التعادل الرابع على التوالي ، كما رفع كولون رصيده إلى ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات مقابل أربع هزائم في المباريات السبعة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن.

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