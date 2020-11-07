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ساوثهامبتون يتصدر بثنائية نيوكاسل

هدف أرمسترونغ الثاني

ساوثهامبتون يتصدر بثنائية نيوكاسل

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لندن - د ب أ

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واصل ساوثهمبتون انتفاضته في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وقفز الفريق إلى صدارة جدول المسابقة مؤقتا بفوزه الثمين 2 - صفر على نيوكاسل اليوم الجمعة في المرحلة الثامنة من المسابقة والتي افتتحت في وقت سابق اليوم بتعادل برايتون مع بيرنلي سلبيا.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 16 نقطة ليقفز إلى الصدارة مؤقتا بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وأنهى ساوثهامبتون الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله تشي آدمز في الدقيقة السابعة ثم أضاف زميله ستيوارت أرمسترونغ الهدف الثاني في الدقيقة 82 .

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