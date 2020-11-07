نونو: يجب أن نحذر من "الثقة الزائدة" بالنفس

فاز وولفرهامبتون واندررز بثلاث من آخر أربع مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكن مدربه نونو إسبيريتو سانتو حذر لاعبي الفريق من الثقة الزائدة بالنفس قبل المواجهة مع ليستر سيتي في الجولة الثامنة للبطولة غدا الأحد.

ولم يعرف وولفرهامبتون طعم الهزيمة منذ خسارته 4-صفر أمام وست هام يونايتد في سبتمبر الماضي وبفضل انتصاراته تقدم إلى المركز السادس بين فرق البطولة العشرين بفارق ثلاث نقاط فقط عن ساوثهامبتون المتصدر الذي لعب ثماني مباريات.

وقال المدرب نونو للصحافيين "الفريق حالته ليست ممتازة. الفريق بحاجة للتحسن في الكثير من الجوانب. بداية الموسم كانت صعبة لكننا نجحنا في تقديم أداء جيد. والقول إن حالة الفريق ممتازة ليس صحيحا، من الواضح أن كرة القدم تغيرت كثيرا.. تشاهدون نتائج غريبة. كرة القدم عبارة عن انتصارات وانكسارات ولذا فإنه يتعين علينا الاستعداد لذلك. سيكون من العبث بالنسبة لي القول إننا في وضع مثالي لأن الواقع غير ذلك".

ونجح وولفرهامبتون في التغلب على تأثير رحيل مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا (23 عاما) في نهاية الموسم إلى ليفربول، حيث أحرز سبعة أهداف في 10 مباريات مع فريقه الجديد من بينها ثلاثية في شباك أتالانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

وقال نونو عن لاعب فريقه السابق "نحن سعداء جدا بما يحققه ديوغو.. إنه يستمتع بما يقدمه من أداء وما يظهره من حماس. يقدم أداء رائعا مع ليفربول.. ونحن سعداء بنجاحه".