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أتالانتا يحرم إنتر ميلان من العودة للانتصارات

يقع أتالانتا رابعاً

أتالانتا يحرم إنتر ميلان من العودة للانتصارات

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روما - د ب أ

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سجل اللاعب البديل أليكسي ميرانتشوك هدفا قبل النهاية بدقائق لينتزع تعادلا ثمينا 1 - 1 لأتالانتا مع انتر ميلان في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة التي شهدت اليوم أيضا فوز روما على مضيفه جنوى 3 - 1.

وتخلص أتالانتا سريعا من بعض آثار الهزيمة الثقيلة صفر - 5 على ملعبه أمام ليفربول الإنجليزي في دوري الأبطال الأوروبي يوم الثلاثاء الماضي وانتزع تعادلا غاليا مع ضيفه انتر اليوم.

وحرم أتالانتا ضيفه من استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي وتعادل معه بهدف سجله البديل أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة 79 مقابل هدف سجله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 58 .

ورفع أتالانتا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة أمام انتر الذي سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي.

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