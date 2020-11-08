أسينسيو بديلاً عن فاتي المصاب في تشكيلة إسبانيا

سيعوض مهاجم ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو غياب جناح برشلونة أنسو فاتي، الذي استدعي لكنه تعرض لإصابة السبت، بحسب ما أعلن المنتخب في بيان الأحد.

وسينضم أسينسيو إلى تشكيلة "لا روخا" الاثنين، قبيل مباراة ودية الأربعاء أمام هولندا، ثم أمام سويسرا وألمانيا في 14 و17نوفمبر توالياً ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ويعود أسينسيو إلى منتخب بلاده بعد غياب لأكثر من عام. وسبق لمدرب المنتخب لويس إنريكي أن استدعى أسينسيو (24 عاماً) إلى التشكيلة في سبتمبر الماضي، لكنه غادر بسبب ورم في ركبته.

وغاب أسينسيو الذي لعب 24 مباراة مع المنتخب الأول، عن معظم فترات موسم 2019-2020 بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى خلال مباراة ودية ضد أرسنال الإنجليزي في ميامي في يوليو من العام الماضي.

خضع لجراحة في أغسطس 2019 وبدأ بعدها عملية إعادة التأهيل لفترة ثمانية أشهر، واستفاد من توقف المنافسات قرابة ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ما مكنه من خوض مباريات الليغا مع النادي الملكي بعد الاستئناف. ويحل أسينسيو بديلاً عن اللاعب الشاب فاني الذي تعرض السبت لتمزق في غضروف ركبته اليسرى.

ولم يحدد نادي برشلونة مدة غياب فاتي، إلا أن الصحافة الإسبانية تتوقع غيابه أكثر من شهر ونصف الشهر، وقد تمتد لخمسة أشهر في حال خضع لعملية جراحية.