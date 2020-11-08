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الإصابة تبعد كيميتش وهالستنبيرغ عن منتخب ألمانيا

تعرض كيميتش لإصابة في الركبة أمام دورتموند

الإصابة تبعد كيميتش وهالستنبيرغ عن منتخب ألمانيا

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برلين - د ب أ

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يفتقد المنتخب الألماني جهود جوشوا كيميتش لاعب وسط بايرن ميونخ ومارسيل هالستنبيرغ خلال المباريات الدولية المقبلة بسبب الإصابة.

وخرج كيميتش وهو يبكي بعد إصابته في الركبة خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على مضيفه بوروسيا دورتموند 3 - 2 اليوم السبت.

ولم يكشف هانسي فليك المدير الفني لبايرن عن مدة غياب اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، لكنه أكد صعوبة تعويضه، مما يشير إلى إمكانية غيابه لفترة طويلة. كان من المقرر أن يبدأ هالستنبيرغ مباراة لايبزج أمام فرايبورغ لكن تم استبداله بأنجيلينو في قائمة الفريق عقب تعرضه لإصابة في ربلة الساق (السمانة) خلال عملية الإحماء.

وقال جوليان ناغلسمان مدرب لايبزيغ "لم يتمكن من إكمال عملية الإحماء، مشكلته تجددت، لن يشارك في المباريات الدولية".

ويلتقي المنتخب الألماني مع ضيفه التشيكي في لايبزيغ في مباراة ودية يوم الأربعاء وبعدها بثلاثة أيام يلاقي أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبي.

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