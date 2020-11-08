بايرن يهزم دورتموند في ملعبه وينفرد بالصدارة

انفرد فريق بايرن ميونخ حامل اللقب بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ملعب ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند 3 - 2 اليوم السبت في المرحلة السابعة للبوندسليغا.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الوصيف وتوقف رصيد دورتموند عند 15 نقطة في المركز الثالث.

وعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك، تقدم بايرن بهدف في الدقيقة 24 عن طريق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 24 لكن الحكم الغاه بعد الرجوع لتقنية الفار بسبب التسلل. وتقدم القائد ماركو رويس بهدف لدورتموند في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول مستغلا تمريرة رافاييل غيريرو.

ولكن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تمكن النمساوي ديفيد ألابا من تسجيل هدف التعادل للنادي البافاري بعد تمريرة من توماس مولر. وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن من ضربة رأس إثر تمريرة متميزة من لوكاس هيرنانديز.

وعزز بايرن تقدمه بهدف ثالث دونه ليروي ساني الذي تلقى تمريرة من ليفاندوفسكي وسدد كرة قوية ارتطمت في أحد لاعبي دورتموند وسكنت الشباك في الدقيقة 80. وقبل سبع دقائق من النهاية رد إيرلينغ هالاند بهدف لدورتموند عبر تمريرة حاسمة جديدة من غيريرو. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل ليفاندوفسكي هدفا لبايرن لكن الحكم ألغاه مجددا بداعي التسلل.