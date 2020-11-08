  • مباشر
اللغة

بايرن يهزم دورتموند في ملعبه وينفرد بالصدارة

فرحة ليفاندوفسكي

بايرن يهزم دورتموند في ملعبه وينفرد بالصدارة

متابع الغاء المتابعة

برلين - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

انفرد فريق بايرن ميونخ حامل اللقب بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على ملعب ملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند 3 - 2 اليوم السبت في المرحلة السابعة للبوندسليغا.

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيغ الوصيف وتوقف رصيد دورتموند عند 15 نقطة في المركز الثالث.

وعلى ملعب سيغنال ايدونا بارك، تقدم بايرن بهدف في الدقيقة 24 عن طريق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 24 لكن الحكم الغاه بعد الرجوع لتقنية الفار بسبب التسلل. وتقدم القائد ماركو رويس بهدف لدورتموند في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول مستغلا تمريرة رافاييل غيريرو.

ولكن في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول تمكن النمساوي ديفيد ألابا من تسجيل هدف التعادل للنادي البافاري بعد تمريرة من توماس مولر. وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبايرن من ضربة رأس إثر تمريرة متميزة من لوكاس هيرنانديز.

وعزز بايرن تقدمه بهدف ثالث دونه ليروي ساني الذي تلقى تمريرة من ليفاندوفسكي وسدد كرة قوية ارتطمت في أحد لاعبي دورتموند وسكنت الشباك في الدقيقة 80. وقبل سبع دقائق من النهاية رد إيرلينغ هالاند بهدف لدورتموند عبر تمريرة حاسمة جديدة من غيريرو. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة سجل ليفاندوفسكي هدفا لبايرن لكن الحكم ألغاه مجددا بداعي التسلل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

معلومات لا تعرفها عن جو بايدن معلومات لا تعرفها عن جو بايدن
هكذا اكتسح روزفلت المجمع الانتخابي عام 1936 هكذا اكتسح روزفلت المجمع الانتخابي عام 1936

الأكثر قراءة

الهلال يواصل انتصاراته بثنائية في الاتفاق ويرتقي إلى الصدارة الهلال يواصل انتصاراته بثنائية في الاتفاق ويرتقي إلى الصدارة
الأهلي يتعافى برباعية العين.. والسومة يفتتح الأهلي يتعافى برباعية العين.. والسومة يفتتح "الهاتريك"
أرتيتا يطالب باستخدام تقنية الفيديو في دور المجموعات بالدوري الأوروبي أرتيتا يطالب باستخدام تقنية الفيديو في دور المجموعات بالدوري الأوروبي
طبيب مارادونا: دييغو طبيب مارادونا: دييغو "مرتبك" وسيقضي وقتاً أطول في المستشفى
الاتحاد يفرّط في تقدمه ويتعادل مع التعاون الاتحاد يفرّط في تقدمه ويتعادل مع التعاون
إصابة كاسيميرو وهازارد بكورونا.. وغيابهما عن فالنسيا إصابة كاسيميرو وهازارد بكورونا.. وغيابهما عن فالنسيا

قبل أن تذهب

كم يتقاضى الرؤساء الأميركيون خلال رئاستهم وبعد التقاعد؟
كم يتقاضى الرؤساء الأميركيون خلال رئاستهم وبعد التقاعد؟

اكتشف المزيد