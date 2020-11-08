بثلاثيته في خيتافي.. فياريال يواصل مزاحمة سوسييداد

ارتقى فياريال لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (مؤقتا)، عقب فوزه الثمين والمستحق 3 - 1 على مضيفه خيتافي اليوم الأحد في المرحلة التاسعة للمسابقة.

ارتفع رصيد فياريال، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة السادسة على التوالي في المسابقة، إلى 18 نقطة بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد وريال سوسييداد، علما بأن الأخير سوف يستضيف غرناطة في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، واصلت لعنة الفوز على برشلونة مطاردتها لخيتافي، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار للمباراة الثالثة على التوالي، منذ تغلبه على الفريق الكتالوني في منتصف الشهر الماضي، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وبادر باكو ألكاسير بالتسجيل لفياريال في الدقيقة 11، لكن ماورو أرامباري سرعان ما أدرك التعادل لخيتافي في الدقيقة 16. لم يهنأ خيتافي بتعادله كثيرا، بعدما أعاد مانو تريجيروس التقدم لفياريال، بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 17، فيما تكفل جيرارد مورينو بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 62.